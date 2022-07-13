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    Петербург будет платить федеральному бюджету за содержание шести рек и каналов, власти над которыми лишился в апреле

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    «Волго-Балт» оценил затраты на содержание шести рек и каналов Петербурга, которые перешли в его ведение, в 16 млн рублей. Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, именно такую сумму федеральное ведомство рассчитывает получить из бюджета Петербурга после того, как процесс передачи завершится.

    В «Волго-Балте» не стали комментировать финансовые отношения со Смольным, сославшись на то, что пока нет соответствующих приказов Минтранса. В комитете по транспорту сообщили, что Федеральное агентство морского и речного транспорта (его подведомственным учреждением является «Волго-Балт») направило властям Северной столицы проект соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий федеральному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга «на финансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания водных путей регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга».

    Речь идет о Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова, Крюковом канале, Зимней канавке, Кронверкском проливе и реке Ждановке. 16 апреля 2022 года они получили статус «водных путей РФ регионального значения», что передало их из ведения комитета по транспорту «Волго-Балту».

    По данным источников «Фонтанки», федеральное ведомство оценило свои дополнительные расходы в 16 млн рублей в год. Предполагается, что трансферт из регионального бюджета в федеральный правительство доведёт до Минтранса, а Минтранс — до Росморречфлота, а уже тот — до «Волго-Балта». При этом сначала «Волго-Балт» подготовит инфраструктуру для навигации, а уже потом получит за нее компенсацию.

    «Выделение ассигнований на содержание водных путей РФ регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга, будет учтено при формировании бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — прокомментировали в комтрансе. Правда, и это случится только после того, как Минтранс издаст приказ о включении петербургских речек в состав Волго-Балтийского бассейна.

    О том, почему передача рек и каналов «Волго-Балту» затянулась и как это отразилось на рынке пассажирских перевозок, читайте в материале «Фонтанки».

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