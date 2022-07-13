Петербург будет платить федеральному бюджету за содержание шести рек и каналов, власти над которыми лишился в апреле

«Волго-Балт» оценил затраты на содержание шести рек и каналов Петербурга, которые перешли в его ведение, в 16 млн рублей. Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, именно такую сумму федеральное ведомство рассчитывает получить из бюджета Петербурга после того, как процесс передачи завершится.



В «Волго-Балте» не стали комментировать финансовые отношения со Смольным, сославшись на то, что пока нет соответствующих приказов Минтранса. В комитете по транспорту сообщили, что Федеральное агентство морского и речного транспорта (его подведомственным учреждением является «Волго-Балт») направило властям Северной столицы проект соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий федеральному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга «на финансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания водных путей регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга».



Речь идет о Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова, Крюковом канале, Зимней канавке, Кронверкском проливе и реке Ждановке. 16 апреля 2022 года они получили статус «водных путей РФ регионального значения», что передало их из ведения комитета по транспорту «Волго-Балту». По данным источников «Фонтанки», федеральное ведомство оценило свои дополнительные расходы в 16 млн рублей в год. Предполагается, что трансферт из регионального бюджета в федеральный правительство доведёт до Минтранса, а Минтранс — до Росморречфлота, а уже тот — до «Волго-Балта». При этом сначала «Волго-Балт» подготовит инфраструктуру для навигации, а уже потом получит за нее компенсацию.