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    Семье погибшего на «Распадской» шахтера пришлось самой выкапывать могилу

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    Организаторы похорон погибшего при обрушении на шахте «Распадская-Коксовая» забыли выкопать могилу на кладбище. Пришлось родственникам взяться за лопаты.

    Как рассказали NGS42.RU в пресс-службе ПАО «Распадская», предприятие заказало у специализированной организации весь комплекс услуг по погребению. Они были полностью оплачены. Когда родные и близкие столкнулись с ровным участком на месте предполагаемого захоронения, им пришлось решать проблему своими силами. Компания готовит претензию к фирме, которая была нанята для похорон.

    По данным издания, организацией погребения занимался похоронный дом «Реквием». Получить у руководства фирмы комментарий журналистам не удалось.

    Два землетрясения произошли 5 июля на шахте «Распадская-Коксовая». В этот момент под землей было 190 человек. Большую часть из них эвакуировали. Двоих подняли наверх с травмами средней тяжести, еще двое пропали. Тело одного из них нашли позже. Второго нашли живым после шести дней поисков.

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