В Петербурге «опозорившего город» водителя соцтакси наказали рублём и условным сроком

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю социального такси, который раздавал оплеухи пожилой клиентке и плевал в её защитницу. Он остался на свободе, но в долгах.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 июля, Баймана Кулиева признали виновным в уголовном хулиганстве и побоях. Суд назначил ему два года лишения свободы условно и взыскал 150 тысяч рублей за моральный вред, который получила 70-летняя петербурженка в сентябре прошлого года.
Женщина-инвалид вызвала соцтакси, чтобы добраться от поликлиники до дома. Отношение водителя к пассажирке попало на видео. Согласно материалам дела, 57-летний Кулиев беспричинно ударил пенсионерку с тростью по макушке, отвесил ей оплеуху и схватил за волосы. Досталось и случайной свидетельнице, которая попыталась вмешаться: Кулиев плюнул ей в лицо и хлопнул дверью так, что на лице защитницы остались ссадины и ушиб.