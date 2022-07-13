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    В Петербурге «опозорившего город» водителя соцтакси наказали рублём и условным сроком

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    Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю социального такси, который раздавал оплеухи пожилой клиентке и плевал в её защитницу. Он остался на свободе, но в долгах.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 июля, Баймана Кулиева признали виновным в уголовном хулиганстве и побоях. Суд назначил ему два года лишения свободы условно и взыскал 150 тысяч рублей за моральный вред, который получила 70-летняя петербурженка в сентябре прошлого года.

    Женщина-инвалид вызвала соцтакси, чтобы добраться от поликлиники до дома. Отношение водителя к пассажирке попало на видео. Согласно материалам дела, 57-летний Кулиев беспричинно ударил пенсионерку с тростью по макушке, отвесил ей оплеуху и схватил за волосы. Досталось и случайной свидетельнице, которая попыталась вмешаться: Кулиев плюнул ей в лицо и хлопнул дверью так, что на лице защитницы остались ссадины и ушиб.

    Кулиев работал в компании «Такси блюз». После случившегося фирму проверяли Следственный комитет и прокуратура. Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что водитель соцтакси «опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег». «Фонтанке» Ржаненков сообщил, что это не первый инцидент, который происходит с «Такси блюз», от услуг перевозчика планировали отказаться.

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