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    Стала известна рыночная стоимость санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Смольный планирует приватизацию здравницы

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    2 комментария

    Главное здание пансионата «Белые ночи» в Сестрорецке, который власти Петербурга планируют приватизировать, оценили в 1,2 млрд рублей. Это следует из проекта постановленияи Смольного, представленного 12 июля на антикоррупционную экспертизу.

    Как указано в документе, в соответствии с заключением ГБУ «ГУИОН» «рыночная стоимость здания с учетом обременения договором аренды находится в диапазоне от 800 000 тыс. руб. до 1 200 000 тыс. руб. без учета НДС».

    Поэтому в результате приватизации здания чиновники планируют дополнительно пополнить казну на 1,2 млрд рублей.

    Ранее на антикоррупционную экспертизу был представлен законопроект о включении в план приватизации на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы главного корпуса известной здравницы. Здание располагается по адресу: 38-й км Приморского шоссе, дом 2А. Его площадь — почти 35,5 тыс. кв. м.

    Актив обременен договором аренды на 49 лет, который был в 2017 году заключен с ООО «Международный медицинский центр "СОГАЗ"», и на торги здание будет выставлено с обременением. В настоящее время санаторий входит в группу «Согаз медицина», связанную со структурами «Газпрома». В 2017 году компания-арендатор обратилась с просьбой приватизировать здания из-за необходимости провести обновление инженерных сетей.

    Санаторий «Белые ночи» введен в эксплуатацию в мае 1988 года. Заказчиком строительства санаторного комплекса выступало Четвертое главное управление при Минздраве СССР — к этой же системе относился подмосковный санаторий «Барвиха», в то время ведущее учреждение в стране по уровню организации здравоохранения населения. С момента основания он ориентирован на прием первых лиц страны и элиты советского государства. Благодаря высоким стандартам организации лечения и реабилитации санаторий стал известен как одна из самых лучших и именитых здравниц Северо-Западного региона.

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    Комментарии 2

    Джастис12 Июл 2022 в 21:03
    Какая разница кому он будет принадлежать ? Дикие цены, просто прогуляться по парку не пускают. Обнесли забором, а сверху колючей проволокой. А ведь до постройки этого санатория там был сосновый лес, где каждый мог наслаждаться природой. Борис Гребенщиков с друзьями занимались там творчеством. Они назвали это место островом Сент -Джорджа. Кто - то из них написал:"Остров в то время принадлежал другой Вселенной. Я помню, как мы переходили речку, становились на колени и землю целовали в качестве обряда допущения на Остров. Что было глубоко религиозно правильно. Поэтому Остров у меня остался в памяти как неприкосновенная земля, явно принадлежащая отчасти другому измерению…"
    +0-0
    Роберт Лэнгдон12 Июл 2022 в 20:38
    Санаторий Белое Солнце раздраконьте лучше
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