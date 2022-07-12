Стала известна рыночная стоимость санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Смольный планирует приватизацию здравницы

Главное здание пансионата «Белые ночи» в Сестрорецке, который власти Петербурга планируют приватизировать, оценили в 1,2 млрд рублей. Это следует из проекта постановленияи Смольного, представленного 12 июля на антикоррупционную экспертизу.
Как указано в документе, в соответствии с заключением ГБУ «ГУИОН» «рыночная стоимость здания с учетом обременения договором аренды находится в диапазоне от 800 000 тыс. руб. до 1 200 000 тыс. руб. без учета НДС».
Поэтому в результате приватизации здания чиновники планируют дополнительно пополнить казну на 1,2 млрд рублей.
Ранее на антикоррупционную экспертизу был представлен законопроект о включении в план приватизации на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы главного корпуса известной здравницы. Здание располагается по адресу: 38-й км Приморского шоссе, дом 2А. Его площадь — почти 35,5 тыс. кв. м.
Актив обременен договором аренды на 49 лет, который был в 2017 году заключен с ООО «Международный медицинский центр "СОГАЗ"», и на торги здание будет выставлено с обременением. В настоящее время санаторий входит в группу «Согаз медицина», связанную со структурами «Газпрома». В 2017 году компания-арендатор обратилась с просьбой приватизировать здания из-за необходимости провести обновление инженерных сетей.