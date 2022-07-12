Стала известна рыночная стоимость санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Смольный планирует приватизацию здравницы

Главное здание пансионата «Белые ночи» в Сестрорецке, который власти Петербурга планируют приватизировать, оценили в 1,2 млрд рублей. Это следует из проекта постановленияи Смольного, представленного 12 июля на антикоррупционную экспертизу.



Как указано в документе, в соответствии с заключением ГБУ «ГУИОН» «рыночная стоимость здания с учетом обременения договором аренды находится в диапазоне от 800 000 тыс. руб. до 1 200 000 тыс. руб. без учета НДС».

