Смольный хочет приватизировать санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке

Смольный хочет включить в программу приватизации государственного имущества главный корпус известного санатория «Белые ночи» на Приморском шоссе в Сестрорецке. Это следует из проекта постановления правительства города, 11 июля представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Речь идет о нежилом здании площадью 35468 кв. метров, расположенном по адресу 38-й км Приморского шоссе, д. 2, литера А. Приватизацию согласовал губернатор Александр Беглов.
Для этого необходимо скорректировать городской закон «О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга». Как указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, при принятии решения о приватизации здания будет также необходимо принять решение о приватизации движимого имущества, которое расположено на территории здания. Это причал, асфальтовые дорожки, парк и спортивные площадки.
О планах приватизировать здравницу было известно с 2018 года. Санаторий входит в группу компаний «Согаз медицина», близкую к структурам «Газпрома». Здание еще в 2017 году было предоставлено в аренду на 49 лет ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ». Компания обратилась к чиновникам с просьбой о приватизации из-за необходимости обновления инженерной инфраструктуры. Как предполагалось, недвижимость будет приватизирована через процедуру с торгов с обременением в виде действующего договора аренды.