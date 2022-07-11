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    Смольный хочет приватизировать санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке

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    Смольный хочет включить в программу приватизации государственного имущества главный корпус известного санатория «Белые ночи» на Приморском шоссе в Сестрорецке. Это следует из проекта постановления правительства города, 11 июля представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Речь идет о нежилом здании площадью 35468 кв. метров, расположенном по адресу 38-й км Приморского шоссе, д. 2, литера А. Приватизацию согласовал губернатор Александр Беглов.

    Для этого необходимо скорректировать городской закон «О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга». Как указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, при принятии решения о приватизации здания будет также необходимо принять решение о приватизации движимого имущества, которое расположено на территории здания. Это причал, асфальтовые дорожки, парк и спортивные площадки.

    О планах приватизировать здравницу было известно с 2018 года. Санаторий входит в группу компаний «Согаз медицина», близкую к структурам «Газпрома». Здание еще в 2017 году было предоставлено в аренду на 49 лет ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ». Компания обратилась к чиновникам с просьбой о приватизации из-за необходимости обновления инженерной инфраструктуры. Как предполагалось, недвижимость будет приватизирована через процедуру с торгов с обременением в виде действующего договора аренды.

    Санаторий «Белые ночи» введен в эксплуатацию в мае 1988 года. Заказчиком строительства санаторного комплекса выступало Четвертое главное управление при Минздраве СССР — к этой же системе относился подмосковный санаторий «Барвиха». В то время ведущее в стране по уровню организации здравоохранения населения. С момента основания он ориентирован на прием первых лиц страны и элиты советского государства. Благодаря высоким стандартам организации лечения и реабилитации, санаторий стал известен как одна из самых лучших и именитых здравниц Северо-Западного региона.

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