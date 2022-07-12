Минпромторг: России хватит лекарств и вакцин в случае вспышки оспы

В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы. Об этом заявили 12 июля в пресс-службе Минпромторга, пишет ТАСС.



Кроме того, добавили в ведомстве, в стране налажено производство традиционной вакцины от оспы. Она обеспечивает примерно 85-процентную защиту от вируса оспы обезьян, говорится в методических рекомендациях Минздрава. Также ведутся испытания новой вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян.

