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    Оспа обезьян

    Минпромторг: России хватит лекарств и вакцин в случае вспышки оспы

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    В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы. Об этом заявили 12 июля в пресс-службе Минпромторга, пишет ТАСС.

    Кроме того, добавили в ведомстве, в стране налажено производство традиционной вакцины от оспы. Она обеспечивает примерно 85-процентную защиту от вируса оспы обезьян, говорится в методических рекомендациях Минздрава. Также ведутся испытания новой вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян.

    О первом случае завоза оспы обезьян в Россию стало известно во вторник. Инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося в Петербург из Португалии. Он был госпитализирован в Городскую инфекционную больницу им. Боткина, заболевание горожанин переносит в легкой форме. Подробнее о том, как обнаружить и вылечить оспу обезьян, читайте на «Фонтанке».

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