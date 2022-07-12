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    Умер мальчик, захлебнувшийся в петербургском акваклубе

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    7 комментариев

    Четырёхлетний ребёнок, которого подняли со дна бассейна в Курортном районе Петербурга, скончался 12 июля. Врачи боролись за его жизнь больше двух недель.

    О смерти мальчика «Фонтанке» сообщили в Петербургском педиатрическом медицинском университете. Четырёхлетний пациент поступил в учреждение 25 июня. Его подняли со дна бассейна акваклуба VODA на Приморском шоссе, куда мальчик был приглашён вместе с родственниками на день рождения знакомого.

    Сообщалось, что под водой ребёнок провёл много времени. В больницу его доставили в тяжёлом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ.

    В Педиатрическом университете уточняли, что с учётом достаточно сложного характера проблем потребуется мультидисциплинарный комплексный подход. Через три дня после госпитализации ребёнка медики воздерживались от прогнозов.

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    Комментарии 7

    EveReady12 Июл 2022 в 19:01
    В бассейне числится в штате спасатель, но видимо он курил бамбук, персонал там на расслабоне. Что, конечно, не снимает вины со взрослых, которые были с погибшим мальчиком. Очень жаль, что жизнь малыша прервалась из-за раздолбайства и "авось".
    Непонятно зачем туда едут "отдыхать"? Заведение прямо на забитом перекрестке Приморского и Тарховской. Прекрасный вид на вечную пробку, чудесный аромат выхлопных газов, сигналы автомобилей и проезжающих через переезд электричек... Что еще надо для релакса?
    +0-0
    мухомор12 Июл 2022 в 17:51
    почему нет сообщений от СК о следственных действиях в отношении сотрудников клуба?
    +0-0
    27497861712 Июл 2022 в 17:47
    Пока родители пили сидя в спа бассейне их 4-х летний ребенок тонул рядом... ужас
    +0-0
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