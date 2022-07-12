Умер мальчик, захлебнувшийся в петербургском акваклубе

Четырёхлетний ребёнок, которого подняли со дна бассейна в Курортном районе Петербурга, скончался 12 июля. Врачи боролись за его жизнь больше двух недель.

О смерти мальчика «Фонтанке» сообщили в Петербургском педиатрическом медицинском университете. Четырёхлетний пациент поступил в учреждение 25 июня. Его подняли со дна бассейна акваклуба VODA на Приморском шоссе, куда мальчик был приглашён вместе с родственниками на день рождения знакомого.

Сообщалось, что под водой ребёнок провёл много времени. В больницу его доставили в тяжёлом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ.

В Педиатрическом университете уточняли, что с учётом достаточно сложного характера проблем потребуется мультидисциплинарный комплексный подход. Через три дня после госпитализации ребёнка медики воздерживались от прогнозов.