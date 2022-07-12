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    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

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    Доползла. Грозовая туча уже гремит и поливает в Петербурге

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    Туча, которая несет с собой ливни и грозы, добралась до окраин Петербурга. Судя по карте «Яндекс. Погоды», она уже «освежает» Шушары, Московский и Невский районы, слышны и раскаты грома.

    читательница «Фонтанки» Юлия

    Корреспонденты «Фонтанки» присылают пугающие фото почерневшего неба. На Мурманском шоссе водители уже попали под ливень.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    «Гроза с ярко выраженным шкваловым воротом в полнеба подходит к городу. Градовые очаги всё ещё реальны», — пишут в телеграм-канале «Грозы в Санкт-Петербурге и области».

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    Вот так заливает Большую Охту в Красногвардейском районе.

    Иван Петров/«Фонтанка.ру»

    «Яндекс» прогнозирует, что туча продолжит свой путь через весь Петербург дальше на север.

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    Напомним, что с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами в Петербурге действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

    Фото: читательница «Фонтанки»

    Ночью в городе тоже была сильная гроза, а в Ленинградской области выпал аномально крупный град.

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