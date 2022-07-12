Доползла. Грозовая туча уже гремит и поливает в Петербурге

Туча, которая несет с собой ливни и грозы, добралась до окраин Петербурга. Судя по карте «Яндекс. Погоды», она уже «освежает» Шушары, Московский и Невский районы, слышны и раскаты грома.
читательница «Фонтанки» Юлия
Корреспонденты «Фонтанки» присылают пугающие фото почерневшего неба. На Мурманском шоссе водители уже попали под ливень.
«Гроза с ярко выраженным шкваловым воротом в полнеба подходит к городу. Градовые очаги всё ещё реальны», — пишут в телеграм-канале «Грозы в Санкт-Петербурге и области».
Вот так заливает Большую Охту в Красногвардейском районе.
Иван Петров/«Фонтанка.ру»
«Яндекс» прогнозирует, что туча продолжит свой путь через весь Петербург дальше на север.
Напомним, что с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами в Петербурге действует «оранжевый» уровень погодной опасности.