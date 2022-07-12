Юрий Шевчук перечислил гонорары от концертов украинским беженцам

Гонорары от всех концертов группы «ДДТ», которые прошли с начала специальной операции, лидер коллектива Юрий Шевчук перечислил на помощь украинским беженцам. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой, опубликованном 12 июля.



«Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины».



Свое решение он объяснил просто: «Люди страдают».

