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    Юрий Шевчук перечислил гонорары от концертов украинским беженцам

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    Гонорары от всех концертов группы «ДДТ», которые прошли с начала специальной операции, лидер коллектива Юрий Шевчук перечислил на помощь украинским беженцам. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой, опубликованном 12 июля.

    «Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины».

    Свое решение он объяснил просто: «Люди страдают».

    «Неважно, откуда человек — с Донецка, с Киева или с Москвы. Это люди, дети», — сказал он.

    Всего с начала спецоперации у группы состоялось 10 концертов. Их могло быть больше, но группа столкнулась с отменами выступлений. В назначенные даты не состоялись концерты в Тюмени, Челябинске, Ростове, Перми и других городах. Большой московский концерт «ДДТ», который должен был состояться 10 июня на площадке «Открытие Банк Арена», перенесли на год. Поклонники коллектива создали петицию «Шевчука не отменить!». Ее подписали около 50 тысяч человек.

    В интервью Катерине Гордеевой музыкант рассказал ранее неизвестные подробности об инциденте в Уфе, где после концерта на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии).

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