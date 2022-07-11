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    Открытие фестиваля «Опера — всем» в Петропавловской крепости перенесут из-за непогоды

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    Первый спектакль фестиваля «Опера — всем» пройдет из-за штормового предупреждения не 12, а 13 июля. Об этом сообщили 11 июля в комитете по культуре.

    Напомним, открыться фестиваль должен на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Вход на мероприятие свободный. Также в рамках проекта запланированы: 16 июля — «Ромео и Джульетта» в Александровском парке, 20 июля — «Царь и плотник» на Якорной площади в Кронштадте, 24 июля — «Золушка» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». 6+

    Напомним, к вечеру 11 июля в Петербург добрался циклон ZELDA, который несет шквалы и град.

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