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    Фестиваль «Опера — всем» откроется «Сказкой о царе Салтане»

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    12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости покажут оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Это будет первый открытый показ международного фестиваля «Опера - всем».

    Фото: иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане»
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    Действие начнется в 19:00. Об открытии фестиваля возвестит звон колоколов карильона Петропавловского собора. Первой постановкой, которую покажут зрителям в рамках фестиваля, станет опера Николая Римского-Корсакова, написанная по мотивам сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане». Композитор сочинил ее к 100-летию поэта и считал эту оперу одним из любимейших и самых удачных своих произведений.

    Опера начинается с известной сцены, где «три девицы под окном пряли поздно вечерком». Царь Салтан выбирает себе в жены самую достойную из них — Милитрису. Но недолго длится счастье молодых — из-за козней завистниц молодую царицу и недавно рожденного наследника помещают в бочку и топят в море. Вскоре царица с сыном оказываются на чудесном острове Буяне. Там выросший «не по дням, а по часам» царевич Гвидон знакомится с волшебницей Лебедью, благодаря которой в конце концов добро в сказке побеждает зло. Ария царевны Лебедь — одна из ярких музыкальных тем постановки. Но самая известная мелодия и визитная карточка оперы — это «Полет шмеля» из третьего акта, который помогает музыкантам оркестра продемонстрировать виртуозность владения инструментами.

    Постановщиком оперы стала Сусанна Цирюк, режиссер мюзикла «Винил», одного из самых известных постановок «Мюзик-Холла». Музыкальным руководителем и режиссером выступил Фабио Мастранджело. Выступление пройдет под живую музыку симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония», вокальные партии исполнит хор «Мюзик-Холла» под управлением хормейстера Льва Дунаева.

    Любителей оперы также ожидают другие постановки фестиваля: 16 июля — «Ромео и Джульетта» в Александровском парке, 20 июля — «Царь и плотник» на Якорной площади в Кронштадте, 24 июля — «Золушка» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село».

    Вход на все постановки фестиваля «Опера — всем» традиционно будет свободным для всех желающих.

    6+

    Мария Лащева

    Фото: иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане»

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