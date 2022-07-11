Евгений Финкельштейн прокомментировал поведение футбольных фанатов на концерте «Би-2»

Самый известный промоутер России, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который договаривался с группой «Би-2» насчет их выступления на матче в Петербурге, рассказал «Фонтанке», за счет чего концерт вызвал неоднозначную реакцию футбольных фанатов и СМИ.

«Концерт прошел бы хорошо, если бы фанатская трибуна себя вела более по-петербургски, — отметил он. — Если выходит человек с красным шарфом — это не значит, что нужно кричать «убирайтесь».



Промоутер присутствовал на матче «Зенита» со «Спартаком» и рассказал, что вызывающе себя вести зрители начали еще во время выступления певицы МакSим, которое предшествовало стартовому свистку, — ее песня «Знаешь ли ты» известна как неофициальный гимн фанатского движения московского клуба.



«Я-то был на выступлении и видел, как встретили сначала МакSим, тоже освистыванием, не давали ей петь, и она была вынуждена отвернуться от болельщиков «Зенита», — но это было начало матча, на трибунах присутствовало 50% спартаковских болельщиков, которые ее поддерживали. А когда после матча вышли «Би-2» с шарфом «Спартака», уже расстроенные болельщики «Спартака» ушли, и поддержать «Би-2» было некому. Была только фанатская трибуна «Зенита», которая скандировала. Но я могу сказать, что для ребят («Би-2») это поступок: они прилетели, они выступили, а деньги перечислили в благотворительный фонд».



Промоутер уверен: разные взгляды — не повод вести себя неподобающе.

«Люди разные — кто-то болеет за одних, кто-то за других, но все равно мы же все люди. Это же не момент борьбы. Бороться нужно на поле, а не против артистов, нецензурно выражаясь. Это отвратительно», — считает он.

Финкельштейн уверен, что именно спартаковская «роза» стала причиной негативного отношения публики к артистам, и никаких политических составляющих тут нет.

«Это полная ахинея, — считает промоутер. — Во-первых, никто не высказывался — это раз. Во-вторых, то, что группа отказалась в свое время выступать на таком заднике, — она только требовала выполнения райдера. Я думаю, одной из причин могло быть еще то, что сняли группу «Ленинград» — это могло быть еще и подготовлено определенными телеграм-каналами».



В отношении возвращения «Би-2» к нормальной концертной деятельности Финкельштейн видит хорошие перспективы, впрочем, пока не называя конкретных дат: «Уверен, в ближайшее время группа вернется».

