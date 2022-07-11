Схватил, повалил и сел сверху. Арестован продавец «ночника», под которым оказалась недовольная шумом петербурженка

Месяц в следственном изоляторе предстоит провести продавцу круглосуточного магазина в Выборгском районе Петербурга, конфликт которого с посетительницей разлетелся по соцсетям и СМИ.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 11 июля Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Фаига Натига Фахрадова под стражу до пятого августа.
Фахрадову вменяют причинение побоев (ст. 116 УК). Это преступление небольшой тяжести, «потолок» которой — два года лишения свободы. Причина его задержания попала на видео.
Согласно материалам дела, продавец магазина «5 копеек» на улице Шостаковича схватил девушку за шею, повалил на тротуар, сел сверху и придавил коленом к земле. Родные потерпевшей рассказали, что устали терпеть шум от работы магазина и вечером 6 июля пришли требовать тишины.
Одна из посетительниц сняла с двери колокольчик, вторая, как говорят знакомые обвиняемого, не сдерживаясь в выражениях, выговаривала Фахрадову. Уже на улице в ход якобы пошли оскорбления по национальному признаку, футболка продавца оказалась разорвана. «Фонтанка» публиковала другой ракурс конфликта.