Схватил, повалил и сел сверху. Арестован продавец «ночника», под которым оказалась недовольная шумом петербурженка

Месяц в следственном изоляторе предстоит провести продавцу круглосуточного магазина в Выборгском районе Петербурга, конфликт которого с посетительницей разлетелся по соцсетям и СМИ.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 11 июля Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Фаига Натига Фахрадова под стражу до пятого августа.

Фахрадову вменяют причинение побоев (ст. 116 УК). Это преступление небольшой тяжести, «потолок» которой — два года лишения свободы. Причина его задержания попала на видео.