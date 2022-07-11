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    Схватил, повалил и сел сверху. Арестован продавец «ночника», под которым оказалась недовольная шумом петербурженка

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    Месяц в следственном изоляторе предстоит провести продавцу круглосуточного магазина в Выборгском районе Петербурга, конфликт которого с посетительницей разлетелся по соцсетям и СМИ.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 11 июля Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Фаига Натига Фахрадова под стражу до пятого августа.

    Фахрадову вменяют причинение побоев (ст. 116 УК). Это преступление небольшой тяжести, «потолок» которой — два года лишения свободы. Причина его задержания попала на видео.

    Согласно материалам дела, продавец магазина «5 копеек» на улице Шостаковича схватил девушку за шею, повалил на тротуар, сел сверху и придавил коленом к земле. Родные потерпевшей рассказали, что устали терпеть шум от работы магазина и вечером 6 июля пришли требовать тишины.

    Одна из посетительниц сняла с двери колокольчик, вторая, как говорят знакомые обвиняемого, не сдерживаясь в выражениях, выговаривала Фахрадову. Уже на улице в ход якобы пошли оскорбления по национальному признаку, футболка продавца оказалась разорвана. «Фонтанка» публиковала другой ракурс конфликта.

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    Игoрь11 Июл 2022 в 17:59
    Похищение бубенчика - это грабеж! А покатушки верхом на даме в черных труселях - самооборона! Майка еще... порча имущества. Клацанье зубами возле паха продавца - это попытка нанесения тяжких телесных. Продавец не виноват! Он всего лишь работал в магазине, который с немалым риском обеспечивал страждущих холодным пивом в запрещенное время. А колокольчик - чтобы не проспать клиента.
    +0-0
    Pilat11 Июл 2022 в 17:58
    Т.е. если придти в городской суд и к примеру, под предлогом, что их двери очень скрипят снять их, охрана суда не будет тебя бить и валить на землю?
    +0-0
    мухомор11 Июл 2022 в 17:42
    главное что бы магаз прикрыли.
    торгуют по ночам алкашкой, на том и живут.
    когда снимал квартиру на Шаврова, там в доме был такой 24 часа.
    там запрет на прожужжу алкоголя он только для скромняг. Если уверенным голосом спросить - продадут всё что надо. А если местный, так и в долг могут дать. Всё ради клиента. Тёмные пакетики по 5 рублей только купите, что бы выносить не демонстрируя слишком явно.
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