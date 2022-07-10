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    «На бабу решил нападать!». «Фонтанка» публикует полное видео потасовки у «ночника» на Шостаковича

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    8 комментариев

    Другой ракурс конфликта представили знакомые продавца ночного магазина на улице Шостаковича. Мужчина попал в камеру, когда удерживал лежащую на асфальте девушку.

    Полное видео потасовки у магазина на улице Шостаковича в редакцию прислали 10 июля.

    читательница «Фонтанки»

    Действие начинается в помещении. Женщина снимает с двери колокольчик, который мешает отдыху жителям квартиры сверху. Её спутница с длинными волосами ведёт диалог с продавцом Фахрадовым, по словам знакомых, не сдерживая себя в выражениях. Продавец силой выталкивает женщину из магазина. На улице он держит девушку за волосы, после потасовки она падает на асфальт.

    читательница «Фонтанки»

    По словам знакомых, в ход пошли оскорбления по национальному признаку, также требование идти в известном направлении. В ходе потасовки у Фархадова порвалась футболка. Женщине удаётся вырваться из захвата, она кусает противника в бедра, также делает захват ногами. «Оттащите её», — требует Фархадов. «На бабу [решил] нападать!», — восклицает женщина, когда ей удается встать.

    Её госпитализировали с ушибами на груди. В отношении Фархадова возбудили уголовное дело по статье «Побои». Суд продлил ему срок задержания на 72 часа.

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    Комментарии 8

    Pilat10 Июл 2022 в 20:48
    Модератор, а так можно?
    А колокольчики, бубенчики, ду-ду,
    А я сегодня на работу не пойду,
    Пускай работает железная пила,
    Не для работы меня мама родила.

    Студентку не сделаешь ты прачкой,
    И не заставишь спину гнуть,
    Об тачку да руки пачкать,
    Мы это дело перекурим как-нибудь.
    +0-0
    васисуалий10 Июл 2022 в 20:42
    с таким азартом запросто могла бы и причинному месту тяжкие нанести, жалко однако парня.
    +0-0
    Pilat10 Июл 2022 в 20:35
    Т.е. я практически отгадал как было дело на самом то деле.
    Хотя мой постинг модератор стёр.
    +0-0
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