«На бабу решил нападать!». «Фонтанка» публикует полное видео потасовки у «ночника» на Шостаковича

Другой ракурс конфликта представили знакомые продавца ночного магазина на улице Шостаковича. Мужчина попал в камеру, когда удерживал лежащую на асфальте девушку.
Полное видео потасовки у магазина на улице Шостаковича в редакцию прислали 10 июля.
читательница «Фонтанки»
Действие начинается в помещении. Женщина снимает с двери колокольчик, который мешает отдыху жителям квартиры сверху. Её спутница с длинными волосами ведёт диалог с продавцом Фахрадовым, по словам знакомых, не сдерживая себя в выражениях. Продавец силой выталкивает женщину из магазина. На улице он держит девушку за волосы, после потасовки она падает на асфальт.
читательница «Фонтанки»
По словам знакомых, в ход пошли оскорбления по национальному признаку, также требование идти в известном направлении. В ходе потасовки у Фархадова порвалась футболка. Женщине удаётся вырваться из захвата, она кусает противника в бедра, также делает захват ногами. «Оттащите её», — требует Фархадов. «На бабу [решил] нападать!», — восклицает женщина, когда ей удается встать.
Её госпитализировали с ушибами на груди. В отношении Фархадова возбудили уголовное дело по статье «Побои». Суд продлил ему срок задержания на 72 часа.