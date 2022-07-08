Продавцу петербургского «ночника» продлили задержание по делу о нападении на девушку

Выборгский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание 25-летнему продавцу магазина, подозреваемому в нападении на девушку. Об этом сообщает 8 июля объединенная пресс-служба городских судов.
Отмечается, что фигурант схватил девушку за шею и вытолкал из магазина на улице Шостаковича, повалил на тротуар, сел сверху и придавил коленом. У девушки осталась гематома на голове и ушибы на груди, она попала в больницу.
Следствие ходатайствует об аресте мужчины, при этом обвинение ему пока не предъявлялось. Его подозревают в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).
Подозреваемого 7 июля задержали у дома 8 по улице Хошимина. Ранее в соцсетях появилось видео конфликта местной жительницы и продавцов круглосуточного магазина в корпусе 1 дома 3 по улице Шостаковича. На видео попало, как мужчина сидит на девушке, прижимая её к земле. Она кричит, а он называет её провокаторшей.