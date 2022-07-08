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    Продавцу петербургского «ночника» продлили задержание по делу о нападении на девушку

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    2 комментария

    Выборгский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание 25-летнему продавцу магазина, подозреваемому в нападении на девушку. Об этом сообщает 8 июля объединенная пресс-служба городских судов.

    Отмечается, что фигурант схватил девушку за шею и вытолкал из магазина на улице Шостаковича, повалил на тротуар, сел сверху и придавил коленом. У девушки осталась гематома на голове и ушибы на груди, она попала в больницу.

    Следствие ходатайствует об аресте мужчины, при этом обвинение ему пока не предъявлялось. Его подозревают в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).

    Подозреваемого 7 июля задержали у дома 8 по улице Хошимина. Ранее в соцсетях появилось видео конфликта местной жительницы и продавцов круглосуточного магазина в корпусе 1 дома 3 по улице Шостаковича. На видео попало, как мужчина сидит на девушке, прижимая её к земле. Она кричит, а он называет её провокаторшей.

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    Комментарии 2

    lykov2008 Июл 2022 в 19:37
    Показали бы такое про топчущегося соцработника и вполне бы сошло бы за описанные словесно его развратные действия. А каковы были развратные действия таджика сообщения о которых появились подозрительно одновременно с соцработником. И почему соцработника(если такой существует) показали и предложили сообщать про подобные его поступки, а таджика не показали? Негласная установка сверху?
    +0-0
    hal900008 Июл 2022 в 19:18
    По идее его вообще отпускать нельзя...так как пойдет стандартный суповой набор от таких товарищей..шантаж угрозы..психологическое давление..хотя с другой стороны статью получше себе сделает..да я думаю там уже начались эти из супового набора от остальных ..ещё кто-нибудь присядет заодно...тчк
    +1-0
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