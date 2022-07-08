Продавцу петербургского «ночника» продлили задержание по делу о нападении на девушку

Многие из нас надевают футболку хотя бы раз в неделю — дома, на отдыхе, в спортзале. Кто-то в ней спит, а кто-то носит с деловым пиджаком. Исходя из годового отчета крупного производителя бланкового текстиля с долей мирового рынка 7 % , в год они продают около 1 миллиарда футболок. Только представьте совокупный объем всех производимых в мире футболок: как минимум 15 миллиардов! Санкт-Петербургская компания «ЯМАЙКА» рассказывает, как создается один из самых популярных предметов гардероба на планете.

