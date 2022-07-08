    Пробки

    4/10

    usd63.14eur64.13
    В чем обвиняют УмноваКуда пойти на выходныхКак сэкономить на фруктахОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    После нападения продавца «ночника» на девушку на улице Шостаковича возбуждено уголовное дело

    5332
    10 комментариев

    Полиция Выборгского района Петербурга квалифицировала нападение продавца алкомаркета на девушку как «побои». Ночь 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья провел в камере.

    Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Конфликт между жительницей улицы Шостаковича и продавцами «ночника» из-за шума произошел около половины десятого вечера у дома 3.

    На видео попало, как мужчина сидит на девушке, прижимая её к земле. Она кричит, а он называет её провокаторшей.

    Потерпевшую увезли в больницу.

    Подозреваемого 7 июля задержали у дома 8 по улице Хошимина. Он задержан в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    Комментарии
    10

    Новости компаний

    close
    close