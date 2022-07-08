После нападения продавца «ночника» на девушку на улице Шостаковича возбуждено уголовное дело

Полиция Выборгского района Петербурга квалифицировала нападение продавца алкомаркета на девушку как «побои». Ночь 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья провел в камере.
Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Конфликт между жительницей улицы Шостаковича и продавцами «ночника» из-за шума произошел около половины десятого вечера у дома 3.
На видео попало, как мужчина сидит на девушке, прижимая её к земле. Она кричит, а он называет её провокаторшей.
Потерпевшую увезли в больницу.
Подозреваемого 7 июля задержали у дома 8 по улице Хошимина. Он задержан в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ.