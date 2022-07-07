«Мама, они мне голову разбили!» Петербурженка рассказала, что была побита продавцами «ночника» из-за просьбы не шуметь ночью

Петербурженка пришла в круглосуточный магазин возле дома, чтобы попросить продавцов не шуметь ночью, но в итоге оказалась на асфальте. Об этом 7 июля сообщает «Мегаполис» и публикует видеозапись конфликта.
На кадрах видно, как мужчина сидит на девушке, прижимая ее к земле. Вокруг стоят еще несколько человек, горожанка вырывается, но ей удерживают руки.
«Я ее пальцем не тронул! Я тебе клянусь, она провокаторша! Угомонись, я тебе говорю!» — говорит мужчина, который держит девушку. Та сопротивляется, требует не трогать ее и убрать ноги с ее груди. «Отошли от нее! Я все на видео снимаю!» — кричит женщина, снимающая видео, очевидно, из окна квартиры. «Мама, они мне голову разбили! Вызывай полицию!» — заявляет жертва. Заступились за нее только сестра, снимавшая видео, мама и несколько соседок.
По словам родных девушки, прошлым вечером она вместе с мамой зашла в магазин в корпусе 1 дома 3 по улице Шостаковича. Женщины попросили снять с двери колокольчики — их квартира находится прямо над магазином, и шум от ночной торговли, якобы в том числе алкоголем, мешает спать. Предположительно, после этого разгорелась ссора, и сотрудники магазина применили силу.
По данным «Мегаполиса», у пострадавшей остались гематомы на теле и рана на голове. После оказания первой помощи девушка поехала в полицию, чтобы написать заявление. Родные подозревают у неё сотрясение мозга из-за тошноты и головной боли.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.