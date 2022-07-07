«Мама, они мне голову разбили!» Петербурженка рассказала, что была побита продавцами «ночника» из-за просьбы не шуметь ночью

Петербурженка пришла в круглосуточный магазин возле дома, чтобы попросить продавцов не шуметь ночью, но в итоге оказалась на асфальте. Об этом 7 июля сообщает «Мегаполис» и публикует видеозапись конфликта.



На кадрах видно, как мужчина сидит на девушке, прижимая ее к земле. Вокруг стоят еще несколько человек, горожанка вырывается, но ей удерживают руки.



«Я ее пальцем не тронул! Я тебе клянусь, она провокаторша! Угомонись, я тебе говорю!» — говорит мужчина, который держит девушку. Та сопротивляется, требует не трогать ее и убрать ноги с ее груди. «Отошли от нее! Я все на видео снимаю!» — кричит женщина, снимающая видео, очевидно, из окна квартиры. «Мама, они мне голову разбили! Вызывай полицию!» — заявляет жертва. Заступились за нее только сестра, снимавшая видео, мама и несколько соседок.

