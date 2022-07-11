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    Дождь сделает погоду в Петербурге еще опаснее

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    Уровень погодной опасности в Петербурге вырос до оранжевого. Опаснее станет из-за дождя.

    Фото: Михаил Огнев/Фонтанка
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    С 18 часов 11 июля до полуночи 12 июля из-за дождя в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Росгидрометцентр. В Смольном просят петербуржцев проявлять особую осторожность, а водителей — по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

    Накануне в Петербурге был объявлен желтый уровень из-за грозы и ветра. Прогнозировали, что потенциально опасная погода сохранится до четырех утра 12 июля. Сегодня днем Петербург оказался в «блокаде» туч. Главный синоптик города Александр Колесов предрекал, что это затишье перед бурей и Петербург ждут шквалы, град и жара.

    Фото: Михаил Огнев/Фонтанка

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