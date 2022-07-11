Семейная пара из Петербурга отсудила у фитнес-центра 100 тысяч рублей за неиспользованный в пандемию абонемент

Вернуть деньги за неиспользованный абонемент помогли семейной паре в Выборгском районе Петербурга приставы.
В суд петербуржцы обратились после того, как купили абонемент на год в фитнес-центр, но из-за пандемии коронавируса так и не смогли его активировать. Заведение проигнорировало их письмо с требованием расторгнуть договор. Суд же всё учёл и обязал фитнес-центр выплатить семейной паре 102 тысячи рублей. Однако и это решение руководство организации проигнорировало. Тогда заняться «получением» денег пришлось приставам, сообщает 11 июля пресс-служба УФССП по Петербургу.
«Судебный пристав уведомил спортивную организацию о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольного исполнения решения суда. Однако медлительность спортклуба обернулась не только принудительным списанием денежных средств со счетов в пользу супругов, но и выплатой исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей», — говорится в релизе ведомства.