Пятиклассницу на велосипеде сбили на перекрестке Дмитриевской и Академика Павлова

Юная велосипедистка пострадала в ДТП в Сергиево Красносельского района Петербурга вечером 10 июля. Она попала под машину, проезжая перекресток.
В 18:15 воскресенья на нерегулируемом перекрестке Дмитриевской улицы с улицей Академика Павлова 26-летний молодой человек, управляя автомобилем Saab 9–5 строительной фирмы, сбил 11-летнюю девочку, которая проезжала на велосипеде Дмитриевскую улицу. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 июля.
В результате ДТП пятиклассница получила сотрясение мозга и другие травмы и в состоянии средней тяжести была госпитализирована в детскую больницу. Водитель автомобиля за последний год четыре раза привлекался за нарушения ПДД.