Число погибших от урагана в Москве увеличилось

Жертвами воскресного урагана в Москве стали два человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы в понедельник, 11 июля, сообщает ТАСС.



«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — уточнил собеседник агентства.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем.



В общей сложности в столице зафиксировано падение 255 деревьев. Повреждено около ста автомобилей. Ветер сорвал кровли с девяти зданий.

