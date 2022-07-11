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    Число погибших от урагана в Москве увеличилось

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    Жертвами воскресного урагана в Москве стали два человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы в понедельник, 11 июля, сообщает ТАСС.

    «В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — уточнил собеседник агентства.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем.

    В общей сложности в столице зафиксировано падение 255 деревьев. Повреждено около ста автомобилей. Ветер сорвал кровли с девяти зданий.

    О том, как непогода бушевала в Москве, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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