Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии спустя два года после трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф-банка, предприниматель Олег Тиньков, у которого была выявлена острая форма лейкемии, сообщил о результатах новых анализов. Через два года после трансплантации костного мозга у него наблюдается полная ремиссия.



«На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Есть ртпх (реакция «трансплантат против хозяина». — Прим. ред.) глаз, но это плата за ремиссию», — написал бизнесмен в соцсети.