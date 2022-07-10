Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии спустя два года после трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф-банка, предприниматель Олег Тиньков, у которого была выявлена острая форма лейкемии, сообщил о результатах новых анализов. Через два года после трансплантации костного мозга у него наблюдается полная ремиссия.
«На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Есть ртпх (реакция «трансплантат против хозяина». — Прим. ред.) глаз, но это плата за ремиссию», — написал бизнесмен в соцсети.
Он призвал людей, столкнувшихся со схожими заболеваниями, верить в возможность излечения.
Созданные его семьей благотворительные фонды продолжают закупать и поставлять современное медицинское оборудование в отдаленные клиники по России. «Наша семья делает то, что может, в возникших обстоятельствах», — добавил он.
В мае Олег Тиньков рассказал, что ему пришлось продать свою долю в TCS Group (головной компании Тинькофф-банка) после того, как он публично выступил с критикой боевых действий на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3% от реальной, на его взгляд, стоимости актива. Долю приобрела группа «Интеррос» Владимира Потанина. Потанин сотни миллионов долларов считать копейками отказался.