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    Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии спустя два года после трансплантации костного мозга

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    2 комментария

    Основатель Тинькофф-банка, предприниматель Олег Тиньков, у которого была выявлена острая форма лейкемии, сообщил о результатах новых анализов. Через два года после трансплантации костного мозга у него наблюдается полная ремиссия.

    «На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Есть ртпх (реакция «трансплантат против хозяина». — Прим. ред.) глаз, но это плата за ремиссию», — написал бизнесмен в соцсети.

    Он призвал людей, столкнувшихся со схожими заболеваниями, верить в возможность излечения.

    Созданные его семьей благотворительные фонды продолжают закупать и поставлять современное медицинское оборудование в отдаленные клиники по России. «Наша семья делает то, что может, в возникших обстоятельствах», — добавил он.

    В мае Олег Тиньков рассказал, что ему пришлось продать свою долю в TCS Group (головной компании Тинькофф-банка) после того, как он публично выступил с критикой боевых действий на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3% от реальной, на его взгляд, стоимости актива. Долю приобрела группа «Интеррос» Владимира Потанина. Потанин сотни миллионов долларов считать копейками отказался.

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    Комментарии 2

    27581205210 Июл 2022 в 16:25
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.е.ль.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    фру10 Июл 2022 в 14:00
    Олигархам несложно верить и вероятность выздоровления достаточнао велика. В отличии от нищебродов.
    +0-0
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