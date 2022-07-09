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    «Лексус» разнёс террасу кафе на Московском проспекте. Водитель сбежал, оставив права

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    Кафе в Адмиралтейском районе Петербурга осталось без летней веранды после аварии с выездом автомобиля на тротуар 9 июля. «Ювелирная» парковка «Лексуса», по счастью, в пустые столы попала на видео.

    «Фонтанка.ру»

    Запись с камеры видеонаблюдения «Фонтанке» прислали из стритфуд-кафе VЛAVAШЕ. Заведению на Московском проспекте, 14, досталось незадолго до семи часов утра. На кадрах видно, как «Лексус» ловко минует столб и по тротуару заезжает в летнюю террасу.

    Пострадали столы и стулья, ущерб пока подсчитывают.

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    «Чудом обошлось без жертв и пострадавших, так как ввиду раннего времени не было обычной загрузки», — рассказывают в заведении.

    «Фонтанка.ру»

    Водитель поначалу вёл себя образцово: продиктовал повару свои данные и номер телефона, заверил, что заплатит за учинённое. Звонок в полицию изменил его настроение — молодой человек поторопился покинуть место ДТП. С его водительского удостоверения, фото которого осталось у сотрудников, смотрит 19-летний Азизбек из Самарканда.

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