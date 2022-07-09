Беглов заявил об ошибках при капремонте домов в Петербурге

Программа капремонта в Петербурге столкнулась с проблемами из-за низкого качества работы исполнителей, заявил губернатор Александр Беглов.
«Приходится исправлять немало ошибок, доставшихся от недобросовестных подрядчиков. Эти организации внесены в специальный реестр, нахождение в котором гарантирует, что компания не будет больше работать с нашим городом», — резюмировал губернатор 9 июля в своём Telegram-канале.
И заверил, что в Смольном строго контролируют ход ремонта — через банковское сопровождение контрактов следят за расходованием средств на всех этапах.
Протечки, незавершенные работы, неожиданные пожары — то, как петербургский Фонд капремонта намерен со всем этим разбираться, «Фонтанка» обсуждала в интервью с его главой. Подробнее читайте здесь.