«С Россией стали считаться, как с СССР». Медведев назвал итог спецоперации и вспомнил детство

Одна из задач спецоперации на Украине уже достигнута, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россию стали уважать, как Советской Союз.
«Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена, — написал Медведев 9 июля в своём Telegram-канале. — С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».
По его словам, совсем недавно было иначе и Россию даже не звали на встречу «семёрки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.
«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — резюмировал экс-президент.
Похожую мысль ранее высказывал и Владимир Путин. По его словам, этой мудрости много лет назад его научила ленинградская улица: «Если драка неизбежна — бить надо первым».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, как писала «Фонтанка», что цели, поставленные Россией в Донбассе, будут достигнуты через год.