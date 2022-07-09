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    Боевые действия на Украине

    «С Россией стали считаться, как с СССР». Медведев назвал итог спецоперации и вспомнил детство

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    Одна из задач спецоперации на Украине уже достигнута, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россию стали уважать, как Советской Союз.

    «Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена, — написал Медведев 9 июля в своём Telegram-канале. — С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».

    По его словам, совсем недавно было иначе и Россию даже не звали на встречу «семёрки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.

    «Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — резюмировал экс-президент.

    Похожую мысль ранее высказывал и Владимир Путин. По его словам, этой мудрости много лет назад его научила ленинградская улица: «Если драка неизбежна — бить надо первым».

    Ранее Дмитрий Медведев заявил, как писала «Фонтанка», что цели, поставленные Россией в Донбассе, будут достигнуты через год.

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