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    «Ожидать до бесконечности мы не будем». Захарова пригрозила Европе жестким ответом из-за Калининграда

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    18 комментариев

    Евросоюзу следует поторопиться с решением ситуации по транзиту в Калининград, иначе Россия примет жесткие меры, которые уже приготовлены. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, диалог с Еврокомиссией и Литвой по данному вопросу продолжается, они заверили Россию в том, что проблема должна разрешится «в ближайшее время». Однако, отметила Захарова, российские экономоператоры уже несут убытки из-за действующих ограничений.

    «Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», — сказала представитель МИД РФ.

    Ранее губернатор Калининградской области назвал один из возможных ответов России на блокировку транзита. По его словам, Москва может перевести ввоз и вывоз товаров из Прибалтики.

    7 июля советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что республика не пойдет на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли.

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    Комментарии 18

    Дежурный по объединению08 Июл 2022 в 20:15
    "Ожидать до бесконечности мы не будем", к осени приедем на наши фазенды в Тоскане! Бойся, коллективный запад!
    +0-0
    AlBerkut08 Июл 2022 в 20:05
    Поторопиться, а то что?
    Выразит 'серьёзную озабоченность' и решительно желеобразно потрясётся?
    А, ещё рыгозин песенку споёт, да во вражеском твиттере чирикнет и фоточку выложит?
    Ну нету яиц у 'действующей' власти, нет там людей уровня и решительности Столыпина, Бисмарка, Черчиля....
    +0-0
    tochilshik08 Июл 2022 в 19:58
    наверное Маша еще что нибудь отвратительное приготовила.
    +0-0
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