«Ожидать до бесконечности мы не будем». Захарова пригрозила Европе жестким ответом из-за Калининграда

Евросоюзу следует поторопиться с решением ситуации по транзиту в Калининград, иначе Россия примет жесткие меры, которые уже приготовлены. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, диалог с Еврокомиссией и Литвой по данному вопросу продолжается, они заверили Россию в том, что проблема должна разрешится «в ближайшее время». Однако, отметила Захарова, российские экономоператоры уже несут убытки из-за действующих ограничений.

