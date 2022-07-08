«Ожидать до бесконечности мы не будем». Захарова пригрозила Европе жестким ответом из-за Калининграда

Евросоюзу следует поторопиться с решением ситуации по транзиту в Калининград, иначе Россия примет жесткие меры, которые уже приготовлены. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, диалог с Еврокомиссией и Литвой по данному вопросу продолжается, они заверили Россию в том, что проблема должна разрешится «в ближайшее время». Однако, отметила Захарова, российские экономоператоры уже несут убытки из-за действующих ограничений.
«Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», — сказала представитель МИД РФ.
Ранее губернатор Калининградской области назвал один из возможных ответов России на блокировку транзита. По его словам, Москва может перевести ввоз и вывоз товаров из Прибалтики.
7 июля советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что республика не пойдет на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли.