«Самая крайняя мера». Алиханов рассказал, каким может быть ответ России на запрет транзита в Калининград

Россия может запретить ввоз и вывоз товаров в РФ через страны Прибалтики в ответ на блокировку транзита в Калининград. Об этом заявил 5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
По его словам, власти региона направили Москве несколько предложений с вариантами ответа. «Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ, за исключением Калининграда», — сказал он (цитата по ТАСС).
Алиханов уточнил, что имеет в виду транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в том числе из Азии.
«Например, из Азии через РФ в порты прибалтийские, ну и международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства-транзиты», — добавил он.
Ранее Алиханов анонсировал ответные меры в случае, если Евросоюз не решит вопрос транзита в Калининград до 10 июля. При этом, по его информации, «есть хороший шанс», что все произойдет так, «как нужно региону и как нужно нашей стране».