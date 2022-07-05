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    Экономика и санкции

    «Самая крайняя мера». Алиханов рассказал, каким может быть ответ России на запрет транзита в Калининград

    1962
    7 комментариев

    Россия может запретить ввоз и вывоз товаров в РФ через страны Прибалтики в ответ на блокировку транзита в Калининград. Об этом заявил 5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

    По его словам, власти региона направили Москве несколько предложений с вариантами ответа. «Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ, за исключением Калининграда», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Алиханов уточнил, что имеет в виду транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в том числе из Азии.

    «Например, из Азии через РФ в порты прибалтийские, ну и международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства-транзиты», — добавил он.

    Ранее Алиханов анонсировал ответные меры в случае, если Евросоюз не решит вопрос транзита в Калининград до 10 июля. При этом, по его информации, «есть хороший шанс», что все произойдет так, «как нужно региону и как нужно нашей стране».

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

    4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона подготовили и направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.

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    Комментарии 7

    AndrewBarsik05 Июл 2022 в 21:08
    Похоже среди губернаторов объявлен конкурс на самое глупое заявление
    +0-0
    Дежурный по объединению05 Июл 2022 в 21:01
    Асламханов готовится провести к кёнигсбергской волости референдум об отсоединении от России?
    +0-0
    BobCat205 Июл 2022 в 20:56
    Вроде у нас уже есть глава одного региона, который постоянно даёт предложения по внешней политике страны. Теперь ещё один появился? Так скоро правительство в Москве можно будет разогнать - губернаторы сами решат. Вернёмся во времена Киевской Руси.
    +0-0
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