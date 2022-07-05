«Самая крайняя мера». Алиханов рассказал, каким может быть ответ России на запрет транзита в Калининград

Россия может запретить ввоз и вывоз товаров в РФ через страны Прибалтики в ответ на блокировку транзита в Калининград. Об этом заявил 5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



По его словам, власти региона направили Москве несколько предложений с вариантами ответа. «Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ, за исключением Калининграда», — сказал он (цитата по ТАСС).

