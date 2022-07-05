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    Калининградский губернатор: Если ЕC не решит вопрос транзита, попросим Москву об ответных мерах

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    Если ЕC не решит вопрос транзита в Калининград в срок, власти региона попросят Кремль об ответных мерах. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости, опубликованном 5 июля.

    «Десятое июля — это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас», — сказал Алиханов.

    По его словам, вопрос транзита «никуда не денется».

    «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — пояснил Алиханов.

    Он также рассказал о перспективах решения вопроса с транзитом.

    «Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — обнадёжил калининградский губернатор.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

    4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона подготовили и направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.

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