Калининградский губернатор: Если ЕC не решит вопрос транзита, попросим Москву об ответных мерах

Если ЕC не решит вопрос транзита в Калининград в срок, власти региона попросят Кремль об ответных мерах. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости, опубликованном 5 июля.

«Десятое июля — это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас», — сказал Алиханов.



По его словам, вопрос транзита «никуда не денется».



«Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — пояснил Алиханов.

Он также рассказал о перспективах решения вопроса с транзитом.

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — обнадёжил калининградский губернатор.

