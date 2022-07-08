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    Замещать главу КРТИ назначили капитана с угрожающим прошлым

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    3 комментария

    На должность заместителя главы дорожного комитета Смольного пришел индивидуальный предприниматель, в прошлом получивший военное и государственное образование, а после проработавший в индустрии транспортной инженерии. К тому же он честен — сам указал в анкете о своей смешной судимости. Хотя, конечно, там есть и неприятный термин «убийство».

    В комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга 8 июля назначен новый заместитель — 46-летний Александр Федотов. «Фонтанка» узнала его поближе.

    По данным нашего издания, в конце 90-х Александр Федотов закончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ, а после увольнения в запас в звании капитана — Северо-Западную академию госслужбы. Затем трудился в Дирекции транспортного строительства комитета по благоустройству Смольного и до 2017 года — в «Севзапуправтодоре». Все же в этот период с Александром Федотовым произошла неприятность, причем он сам это указал в анкете при приеме на госслужбу.

    Так, в 2010 году он был осужден Приморским районным судом Петербурга по части первой статьи 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» — к 8 месяцам ограничения свободы. Говорят, так произошло при его разводе с первой супругой.

    — Александр Михайлович, добрый день. Знаем о вашем назначении. У вас в биографии судимость по статье 119 Уголовного кодекса. 8 месяцев ограничения свободы со снятием ограничения на передвижения. Вам это не помешало при трудоустройстве? — спросил его журналист «Фонтанки».

    — Нет, не помешало. Судимость погашена, значит, ее нет.

    — Вопросы к вам были?

    — Были. Все пояснения дал.

    — Нам расскажете?

    — Нет, по телефону не буду. Пишите официальный запрос. (Мы не написали — не тот повод для письма.)

    Последние два года Александр Федотов являлся индивидуальным предпринимателем. С сегодняшнего дня он будет заведовать канцелярией КРТИ, то есть курировать, как говорится, общие вопросы.

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    Комментарии 3

    hal900008 Июл 2022 в 17:02
    А вторая жена у него жива??..а что он думает про доцента Соколова??...множество вопросов возникает..
    +0-0
    ment_5208 Июл 2022 в 16:59
    Особого доверия к этим чувакам из вояк нет.
    Но и судимость такая ничего не значит.
    "Угроза убийством" только тогда является составом преступления, когда у потерпевшего были реальные основания опасаться ее реального осуществления.
    Сугубо на субъективной оценке.
    На практике:
    Гадкая баба изводит мужа. Мечтает от его избавиться. Доводит до ругани и даже угрозы. И заявляет, что реально боялась, что муж убьет.
    Вот и все преступление.
    +3-0
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