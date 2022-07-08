Замещать главу КРТИ назначили капитана с угрожающим прошлым

На должность заместителя главы дорожного комитета Смольного пришел индивидуальный предприниматель, в прошлом получивший военное и государственное образование, а после проработавший в индустрии транспортной инженерии. К тому же он честен — сам указал в анкете о своей смешной судимости. Хотя, конечно, там есть и неприятный термин «убийство».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга 8 июля назначен новый заместитель — 46-летний Александр Федотов. «Фонтанка» узнала его поближе.

По данным нашего издания, в конце 90-х Александр Федотов закончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ, а после увольнения в запас в звании капитана — Северо-Западную академию госслужбы. Затем трудился в Дирекции транспортного строительства комитета по благоустройству Смольного и до 2017 года — в «Севзапуправтодоре». Все же в этот период с Александром Федотовым произошла неприятность, причем он сам это указал в анкете при приеме на госслужбу.

Так, в 2010 году он был осужден Приморским районным судом Петербурга по части первой статьи 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» — к 8 месяцам ограничения свободы. Говорят, так произошло при его разводе с первой супругой.

— Александр Михайлович, добрый день. Знаем о вашем назначении. У вас в биографии судимость по статье 119 Уголовного кодекса. 8 месяцев ограничения свободы со снятием ограничения на передвижения. Вам это не помешало при трудоустройстве? — спросил его журналист «Фонтанки».



— Нет, не помешало. Судимость погашена, значит, ее нет.



— Вопросы к вам были?



— Были. Все пояснения дал.



— Нам расскажете?



— Нет, по телефону не буду. Пишите официальный запрос. (Мы не написали — не тот повод для письма.)