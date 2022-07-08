Концерт окончен. Пианино у джаз-кафе в Выборге замолчало после визита человека с шуруповертом

Всего неделю продержалось пианино у входа в джаз-кафе на Крепостной улице в Выборге. Поиграть на нем могли все желающие, пока не пришел затейник со своим инструментом.
Как пишет 8 июля 47news, несколько дней назад неизвестный с шуруповертом прикрутил крышку музыкального инструмента к клавиатуре. Его «работу» заметили камеры видеонаблюдения. Сейчас саморезы уже вытащили, пианино снова работает.
В администрации кафе рассказали, что прохожие «часто» бьют по клавишам, однако жители ближайших домов не жалуются. При этом по ночам никто не играет, так как инструмент упаковывают, когда закрывается кафе.
Планируется, что пианино останется на своем месте минимум до конца лета.
47news также выяснило, что управляющее кафе «Август Валь» одноименное общество с ограниченной ответственностью на 100% принадлежит Сергею Петрову — младшему сыну депутата Выборгского совета и бизнесмена Александра Петрова, убитого 24 октября 2020 года.