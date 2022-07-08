Концерт окончен. Пианино у джаз-кафе в Выборге замолчало после визита человека с шуруповертом

Всего неделю продержалось пианино у входа в джаз-кафе на Крепостной улице в Выборге. Поиграть на нем могли все желающие, пока не пришел затейник со своим инструментом.



Как пишет 8 июля 47news, несколько дней назад неизвестный с шуруповертом прикрутил крышку музыкального инструмента к клавиатуре. Его «работу» заметили камеры видеонаблюдения. Сейчас саморезы уже вытащили, пианино снова работает.



В администрации кафе рассказали, что прохожие «часто» бьют по клавишам, однако жители ближайших домов не жалуются. При этом по ночам никто не играет, так как инструмент упаковывают, когда закрывается кафе.

