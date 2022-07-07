Коронавирус остался в Скворцова-Степанова и еще четырех больницах Петербурга

Пять больниц Петербурга продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в Смольном.



Как говорится в эпидемиологической справке от 7 июля, в Петербурге с COVID-19 работают пять стационаров, в которых развернуто 1 109 коек. Это больница им. Боткина, детская больница им. Филатова, городская больница № 40 (145 коек), Александровская больница (50 коек) и психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова (30 коек).



В этих медучреждениях находится 801 пациент, из которых 125 в реанимации, а 29 — на ИВЛ. Еще 1560 петербуржцев с коронавирусом лечатся амбулаторно.

