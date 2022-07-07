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    COVID-19

    Коронавирус остался в Скворцова-Степанова и еще четырех больницах Петербурга

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    Пять больниц Петербурга продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в Смольном.

    Как говорится в эпидемиологической справке от 7 июля, в Петербурге с COVID-19 работают пять стационаров, в которых развернуто 1 109 коек. Это больница им. Боткина, детская больница им. Филатова, городская больница № 40 (145 коек), Александровская больница (50 коек) и психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова (30 коек).

    В этих медучреждениях находится 801 пациент, из которых 125 в реанимации, а 29 — на ИВЛ. Еще 1560 петербуржцев с коронавирусом лечатся амбулаторно.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге борьбу с коронавирусом закончила больница Святого Георгия. Она стала первым в городе перепрофилированным инфекционным стационаром еще в 2020 году. Тем временем в Европе новый «омикрон» ставит рекорды заболеваемости и возвращает масочный режим.

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