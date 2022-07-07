Одна из крупнейших больниц Петербурга возвращается с коронавирусного фронта

Врачи больницы Святого Георгия в Петербурге выписали последнего пациента с коронавирусом и возвращаются к плановой работе.
Как отметили в Смольном 7 июля, больница Святого Георгия первой в Петербурге перешла в режим инфекционного стационара и 27 месяцев была на передовой. За это время там вылечили 35 тысяч пациентов, из которых почти 11 тысяч прошли через реанимацию, более чем 3 тысячам требовалась ИВЛ. Медперсонал больницы выполнил более 5 тысяч операций для пациентов с COVID-19.
Теперь врачи смогут оказывать помощь пациентам с инсультом, сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной системы, атеросклерозом артерий нижних конечностей, а также проводить госпитальную реабилитацию.