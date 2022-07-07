«Вся страна ждет результатов». Путин высказался о новом «Москвиче»

Проект по восстановлению бренда автомобиля «Москвич» непростой, но вся страна ждет результатов. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».



«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. <…> Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», — сказал он.



При этом глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых собственных передовых технологий. «База у нас есть хорошая. Вот Aurus сделали хороший, правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу», — добавил он.

