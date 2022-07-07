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    «Вся страна ждет результатов». Путин высказался о новом «Москвиче»

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    Проект по восстановлению бренда автомобиля «Москвич» непростой, но вся страна ждет результатов. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. <…> Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», — сказал он.

    При этом глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых собственных передовых технологий. «База у нас есть хорошая. Вот Aurus сделали хороший, правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу», — добавил он.

    Ранее в пресс-службе «КАМАЗа» рассказали, что под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. То, как эти машины могут выглядеть, ранее показали СМИ.

    Завод ЗАО «Рено Россия» в Москве после ухода французского автопроизводителя из России официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». Директором предприятия назначили замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.

    В рамках соглашения, подписанного правительством Москвы и КАМАЗом, стороны договорились о крупноузловой сборке не менее 600 «Москвичей» до 31 декабря 2022 года, в том числе около 200 электромобилей, не менее 50 тысяч машин в течение 2023 года, из которых 10 тысяч — с электродвигателем, и не менее 100 тысяч машин в течение 2024 года, в том числе около 20 тысяч электромобилей. Также до конца 2024 года планируется начать мелкоузловую сборку автомобилей, существенно расширив использование российских компонентов. КАМАЗ обеспечит завод необходимыми объемами поставок комплектующих для крупноузловой сборки из дружественных стран.

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