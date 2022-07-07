Петербург получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на создание Особых экономических зон

Петербург получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на создание Особых экономических зон. Об этом 7 июля сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.



Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, Петербург первым из регионов воспользуется этим механизмом.

