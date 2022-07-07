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    Петербург получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на создание Особых экономических зон

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    Петербург получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на создание Особых экономических зон. Об этом 7 июля сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

    Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, Петербург первым из регионов воспользуется этим механизмом.

    4,4 млрд рублей — это сумма затрат, понесенных регионом с 2018 года, то есть максимальный объем средств, который может быть потенциально возмещен Санкт-Петербургу. В ближайшие три года, начиная со следующего, в бюджет города будет направлено более 1 млрд рублей.

    На территории Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 67 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — 161,5 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» действует до 2054 года.

    Ранее власти Петербурга заявили о намерении вложить в расширение ОЭЗ 7,5 млрд рублей. О том, сколько город тратит и зарабатывает на особом режиме для инвесторов, читайте в материале «Фонтанки».

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