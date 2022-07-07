Петербург получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на создание Особых экономических зон

Петербург получит из федерального бюджета
Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, Петербург первым из регионов воспользуется этим механизмом.
4,4 млрд рублей — это сумма затрат, понесенных регионом с 2018 года, то есть максимальный объем средств, который может быть потенциально возмещен Санкт-Петербургу. В ближайшие три года, начиная со следующего, в бюджет города будет направлено более
На территории Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 67 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты —
Ранее власти Петербурга заявили о намерении вложить в расширение ОЭЗ