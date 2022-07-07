Россиянки старше 40 лет родили в 2021 году рекордное количество детей

Женщины от 40 лет и старше в 2021 году в России родили 56,86 тыс. детей, что стало максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории. Это следует из демографических данных Росстата, которые 7 июля изучил РБК.



В 2021 году число таких младенцев увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом. Матери данной категории произвели на свет 4 процента всех детей, родившихся в 2021 году.



Чаще всего после 40 лет у россиянок рождались вторые и третьи по очередности дети — 16,5 тыс. и 16,98 тыс. соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тыс. и 8,7 тыс.

