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    Россиянки старше 40 лет родили в 2021 году рекордное количество детей

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    Женщины от 40 лет и старше в 2021 году в России родили 56,86 тыс. детей, что стало максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории. Это следует из демографических данных Росстата, которые 7 июля изучил РБК.

    В 2021 году число таких младенцев увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом. Матери данной категории произвели на свет 4 процента всех детей, родившихся в 2021 году.

    Чаще всего после 40 лет у россиянок рождались вторые и третьи по очередности дети — 16,5 тыс. и 16,98 тыс. соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тыс. и 8,7 тыс.

    Россиянки в возрастах от 29 до 33 лет включительно произвели на свет 431 тыс. младенцев, то есть около трети общего числа. Меньше всего детей родилось у россиянок моложе 18 лет — 24,9 тыс. (2% общего числа). Всего в 2021 году в России появились 1,398 млн новорожденных, что на 3% меньше результата 2020-го.

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