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    Петербуржец показал, как спасал свой автомобиль из эпицентра прорыва на Серебристом бульваре

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    В эпицентре коммунального бедствия в Приморском районе Петербурга оказались как минимум две машины. Владелец одной говорит, что намёки на скорый прорыв были, но волнения жителей развеяли уверениями «полный порядок».

    Видеозапись фонтана, бившего 6 июля у девятиэтажки на Серебристом бульваре, 16/1, «Фонтанке» прислал читатель Евгений. Он настаивает, что без ущерба не обошлось — под потоками воды, камней и грязи оказались машины.

    Свой чёрный Hyundai он отважно спасал, не дожидаясь аварийной бригады и махнув рукой на предупреждение о кипятке.

    Белый Chery был припаркован непосредственно у места прорыва. Судя по видео с другого ракурса, вода лилась также на стены и окна девятиэтажки, доставая до крыши.

    читатель Евгений

    «Важно отметить, что 2 недели назад мы, работая рядом и видя начало неладного, уже звонили в аварийку, передавали информацию о том, что идёт пар из-под земли. Но нам сказали: «Всё там в порядке». Годом ранее на этом месте подобное ЧП с фонтаном было», — добавляет Евгений.

    В ГУП «ТЭК» вечером 6 июля сообщали, что информация об ущербе, причинённом третьим лицам, предприятию ещё не поступала. Для этого владельцы пострадавших автомобилей должны обратиться к теплоэнергетикам или в «СОГАЗ», где застрахована ответственность предприятия.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если машина пострадала во время коммунального апокалипсиса. Сами теплоэнергетики настоятельно просят не рисковать своим здоровьем и не спасать автомобили из или из-под воды, несмотря на то, что её температура на время испытаний не превышает 40 градусов.

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