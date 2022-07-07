Петербуржец показал, как спасал свой автомобиль из эпицентра прорыва на Серебристом бульваре

В эпицентре коммунального бедствия в Приморском районе Петербурга оказались как минимум две машины. Владелец одной говорит, что намёки на скорый прорыв были, но волнения жителей развеяли уверениями «полный порядок».

Видеозапись фонтана, бившего 6 июля у девятиэтажки на Серебристом бульваре, 16/1, «Фонтанке» прислал читатель Евгений. Он настаивает, что без ущерба не обошлось — под потоками воды, камней и грязи оказались машины.

Свой чёрный Hyundai он отважно спасал, не дожидаясь аварийной бригады и махнув рукой на предупреждение о кипятке.

Белый Chery был припаркован непосредственно у места прорыва. Судя по видео с другого ракурса, вода лилась также на стены и окна девятиэтажки, доставая до крыши.

читатель Евгений

«Важно отметить, что 2 недели назад мы, работая рядом и видя начало неладного, уже звонили в аварийку, передавали информацию о том, что идёт пар из-под земли. Но нам сказали: «Всё там в порядке». Годом ранее на этом месте подобное ЧП с фонтаном было», — добавляет Евгений.

