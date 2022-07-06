Лопнувшая труба устроила душ полиции на Васильевском. Это не единственный новый фонтан в городе

Испытания теплосетей в Петербурге продолжаются на нервах жителей и полиции. 6 июля трубы фонтанировали в Приморском районе и на Васильевском острове.
На Васильевском острове трубы на плотность и прочность перед началом нового отопительного сезона проверяют второй день. Накануне ручьи из лопнувшей трубы текли по Опочининой, сегодня фонтан забил на улице Кораблестроителей, 40.
Воду, хлещущую под боком отдела полиции, показали в соцсетях. В «Теплосети» сообщили, что вытекание уже локализовано. В зоне разлива оказалось несколько автомобилей, видимых повреждений на них нет.
«Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — обещают в пресс-службе.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Приморском районе ненадёжный участок трубы дал о себе знать грязевым гейзером у дома 16/1 по Серебристому бульвару. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», вода взмыла до седьмого этажа, омывая стены и окна девятиэтажки.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Специалисты ГУП ТЭК локализовали дефект в 18:50. «Изношенный участок трубы диаметром 273 мм был выявлен по итогам гидравлических испытаний от источника на Серебристом бульваре, д. 2. Место дефекта огорожено в соответствии с правилами безопасности, участок сети включен в план ремонта. Горячее водоснабжение абонентов обеспечено по обратному трубопроводу», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.
Информации об ущербе, как уточняют, нет.
На время испытаний воду в трубах не нагревают более 40 градусов. Несмотря на это, горожан просят соблюдать меры предосторожности: обходить стороной затопленные улицы, не пытаться спасать из воды припаркованные машины, а если случилось оказаться в уже угодившем в разлив автомобиле, то ждать спасателей в салоне.