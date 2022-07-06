Лопнувшая труба устроила душ полиции на Васильевском. Это не единственный новый фонтан в городе

Испытания теплосетей в Петербурге продолжаются на нервах жителей и полиции. 6 июля трубы фонтанировали в Приморском районе и на Васильевском острове.



На Васильевском острове трубы на плотность и прочность перед началом нового отопительного сезона проверяют второй день. Накануне ручьи из лопнувшей трубы текли по Опочининой, сегодня фонтан забил на улице Кораблестроителей, 40.



Воду, хлещущую под боком отдела полиции, показали в соцсетях. В «Теплосети» сообщили, что вытекание уже локализовано. В зоне разлива оказалось несколько автомобилей, видимых повреждений на них нет.

