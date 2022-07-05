На Опочининой прорыв: коммунальный ручей под щебет птиц заставил понервничать автовладельцев

Труба горячего водоснабжения не выдержала гидравлических испытаний и залила часть улицы на Васильевском острове в Петербурге 5 июля.
Вода, смешанная с грязью, вытекала из ненадёжной трубы у дома №27 по Опочининой. Послушать журчание коммунального ручья на фоне щебета птиц можно на видео, опубликованном в соцсетях.
Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», в зоне разлива оказались припаркованы машины. Больше всего опасений вызывало положение белого «Опеля», попавшего на видео. Автомобиль, как уточнил автор, стоял «прямо на разломе асфальта». Его владельцу, похоже, повезло. В пресс-службе заверили, что видимых повреждений на машинах нет.
«Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, локализовали дефект, — говорится в комментарии «Теплосети». — Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен».
Традиционное испытание на плотность и прочность перед новым отопительным сезоном сети Васильевского острова проходят 5 и 6 июля. Карту проверок можно посмотреть здесь. Горожан просят внимательнее смотреть под ноги и не приближаться к зонам разлива и местам, над которыми поднимается пар.