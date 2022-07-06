«Это моё!» Владелец участка в Сестрорецке сбил сотрудника ККИ, который пытался лишить его забора

Сотрудники подведа комитета Смольного стали участниками околозаборных войн. Пытаясь вернуть участок в Курортном районе Петербурга в положенные ему границы, работники столкнулись с недовольным хозяином и его автомобилем, оба уже мелькали в новостях.
Как сообщает пресс-служба ККИ 6 июля, незаконно разросся участок на проспекте Красных Курсантов. Забор частной территории «захватил» более чем 150 квадратных метров городской земли, часть которой имеет статус сквера.
Чрезмерно хозяйственному пользователю дали время на то, чтобы освободить территорию, но сносить ограждение он не поторопился. В среду за это взялись сотрудники подведомственного комитету Центра повышения эффективности использования государственного имущества.
Владелец расставаться с городской землёй не пожелал.
Комитет по контролю за имуществом Петербурга
«Двигаясь на автомобиле, сбил зеркалом сотрудника ЦПЭИГИ. После чего гражданин стал препятствовать проведению работ в агрессивной форме: пытался толкать сотрудников ЦПЭИГИ и подрядной организации, отбирать рабочие инструменты, оскорблял, угрожал физической расправой», — описали реакцию мужчины в ККИ.
На видео попал белый «Рендж Ровер», который едва не обломал зеркало об одного из сотрудников, и водитель с бородкой, с возгласом «моё!» и пинком ринувшийся на рабочего в оранжевом жилете. Автомобиль и сидевший за рулём мужчина узнаваемы. В июне 2020 года белоснежный универсал премиум-класса и его водитель попадали в новостную повестку после дорожного противостояния со стрельбой. Тогда стрелок сам явился в полицию.
В этот раз полицию вызвали на место. Вместе с правоохранителями приехали бригада скорой и наряд ГИБДД. Забор всё-таки демонтировали, на защищавшего его водителя подали заявление.