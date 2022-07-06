«Это моё!» Владелец участка в Сестрорецке сбил сотрудника ККИ, который пытался лишить его забора

Сотрудники подведа комитета Смольного стали участниками околозаборных войн. Пытаясь вернуть участок в Курортном районе Петербурга в положенные ему границы, работники столкнулись с недовольным хозяином и его автомобилем, оба уже мелькали в новостях.

Как сообщает пресс-служба ККИ 6 июля, незаконно разросся участок на проспекте Красных Курсантов. Забор частной территории «захватил» более чем 150 квадратных метров городской земли, часть которой имеет статус сквера.

Чрезмерно хозяйственному пользователю дали время на то, чтобы освободить территорию, но сносить ограждение он не поторопился. В среду за это взялись сотрудники подведомственного комитету Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Владелец расставаться с городской землёй не пожелал.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга

«Двигаясь на автомобиле, сбил зеркалом сотрудника ЦПЭИГИ. После чего гражданин стал препятствовать проведению работ в агрессивной форме: пытался толкать сотрудников ЦПЭИГИ и подрядной организации, отбирать рабочие инструменты, оскорблял, угрожал физической расправой», — описали реакцию мужчины в ККИ.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Поделиться Поделиться



