Устроивший стрельбу на Выборгском шоссе водитель «Ренж Ровера» сам явился в полицию. Возбуждено уголовное дело
Решающий дорожные конфликты при помощи пистолета водитель «Ренж Ровера» сам пришел к полицейским после того, как в соцсетях разлетелась видеозапись с его участием и им заинтересовался региональный главк. Разборка с применением оружия произошла накануне на оживленной автомагистрали в Выборгском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» вечером 30 июня, владелец белоснежного универсала премиум-класса явился в 49-й отдел полиции Выборгского района и был задержан. Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство).
Видеозапись с его участием ранее появилась в соцсети «ВКонтакте». Ее выложил принципиальный автомобилист, который не стал уступать «обочечнику» дорогу и в ответ на проявленную агрессию брызнул в него из газового баллончика, после чего чуть не словил пулю, оставшись стоять на трассе с разбитым лобовым стеклом и помятым капотом. Отделавшись испугом, он решил придать инцидент широкой огласке и написал заявление в полицию. Информацию о дорожном конфликте проверяли сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.