Устроивший стрельбу на Выборгском шоссе водитель «Ренж Ровера» сам явился в полицию. Возбуждено уголовное дело

Решающий дорожные конфликты при помощи пистолета водитель «Ренж Ровера» сам пришел к полицейским после того, как в соцсетях разлетелась видеозапись с его участием и им заинтересовался региональный главк. Разборка с применением оружия произошла накануне на оживленной автомагистрали в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 30 июня, владелец белоснежного универсала премиум-класса явился в 49-й отдел полиции Выборгского района и был задержан. Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство).