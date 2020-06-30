На Выборгском шоссе встретились принципиальный автомобилист и «обочечник» с пистолетом. Их противостояние разлетелось по соцсетям

Нежелание пропускать «обочечника» чуть не закончилось госпитализацией для автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Агрессивный водитель на белоснежном универсале премиум-класса затаил обиду и выместил ее несколькими выстрелами в сторону принципиального оппонента.

Как рассказал «Фонтанке» автор видеозаписи, которая 30 июня была размещена в соцсетях, инцидент произошел накануне около семи вечера. На опубликованных кадрах видно, как автомобилист едет по Выборгскому шоссе. В какой-то момент справа его пытается подрезать водитель на белом Range Rover. Он отказывается пропускать «обочечника».



Тогда хозяин универсала выходит и, по словам автора видео, ломает ему зеркало. Дальнейшие события хорошо видны: владелец поврежденной машины обдает агрессора брызгами из газового баллончика, а тот достает пистолет и производит не менее трех выстрелов, целясь прямо в противника, после чего скрывается с места происшествия. Обстрелянный написал заявление в полицию и выложил видеозапись в открытый доступ.



Фонтанка.ру