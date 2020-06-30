На Выборгском шоссе встретились принципиальный автомобилист и «обочечник» с пистолетом. Их противостояние разлетелось по соцсетям
Нежелание пропускать «обочечника» чуть не закончилось госпитализацией для автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Агрессивный водитель на белоснежном универсале премиум-класса затаил обиду и выместил ее несколькими выстрелами в сторону принципиального оппонента.
Как рассказал «Фонтанке» автор видеозаписи, которая 30 июня была размещена в соцсетях, инцидент произошел накануне около семи вечера. На опубликованных кадрах видно, как автомобилист едет по Выборгскому шоссе. В какой-то момент справа его пытается подрезать водитель на белом Range Rover. Он отказывается пропускать «обочечника».
Тогда хозяин универсала выходит и, по словам автора видео, ломает ему зеркало. Дальнейшие события хорошо видны: владелец поврежденной машины обдает агрессора брызгами из газового баллончика, а тот достает пистолет и производит не менее трех выстрелов, целясь прямо в противника, после чего скрывается с места происшествия. Обстрелянный написал заявление в полицию и выложил видеозапись в открытый доступ.
Фонтанка.ру
По данным «Фонтанки», белый Range Rover принадлежит 36-летней уроженке Ленинграда по имени Виктория. Ее страничка в социальной сети «ВКонтакте» содержит фотографии с белоснежной яхты, отдыха на море и пребывания в фешенебельных апартаментах. Помимо фигурирующей в видео машины, во владении петербурженки находятся «Порше», «Тойота» и «БМВ». С 2014 по 2016 год ей были выписаны 40 административных протоколов о нарушении ПДД.
Стрелявший на шоссе мужчина, по одной из версий, может приходиться ей мужем. Он, судя по зарегистрированным на его имя машинам, больше предпочитает ретроавтомобили. На него записаны «Бьюик», «Форд Мустанг» и «Линкольн Континенталь» 60-х годов. Будучи уроженцем Одессы, он живет в Петербурге.