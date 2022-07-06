ООН: Число голодающих в мире в 2021 году выросло на 46 млн

В 2021 году число голодающих и испытывающих недоедание в мире выросло до 828 млн человек. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН.



Таким образом, за год количество таких людей увеличилось примерно на 46 млн, а с начала пандемии COVID-19 — на 150 млн. Доля голодающих на планете достигла 9,8% от всего населения Земли.



Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли отметил, что в ближайшие месяцы стоит ждать увеличения количества голодающих из-за ситуации на Украине, так как конфликт «затрагивает два крупнейших мировых производителя основных зерновых, масличных культур и удобрений».

