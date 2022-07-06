ООН: Число голодающих в мире в 2021 году выросло на 46 млн

В 2021 году число голодающих и испытывающих недоедание в мире выросло до 828 млн человек. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН.
Таким образом, за год количество таких людей увеличилось примерно на 46 млн, а с начала пандемии COVID-19 — на 150 млн. Доля голодающих на планете достигла 9,8% от всего населения Земли.
Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли отметил, что в ближайшие месяцы стоит ждать увеличения количества голодающих из-за ситуации на Украине, так как конфликт «затрагивает два крупнейших мировых производителя основных зерновых, масличных культур и удобрений».
«Глобальный скачок цен на продовольствие, топливо и удобрения, который мы наблюдаем в результате кризиса на Украине, грозит вызвать голод в странах по всему миру. Это приведет к глобальной дестабилизации, голодным смертям и массовой миграции в невиданных ранее масштабах», — считает Бисли.
Ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев высказал мнение, что прекращение поставок российских удобрений на мировой рынок приведет к голоду примерно 500 млн человек по всему миру. Об опасности массового голода из-за ситуации на Украине говорил и генсек ООН.