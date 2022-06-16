Глава ассоциации: Прекращение поставок российских удобрений на мировой рынок приведет к голоду 500 млн человек

Андрей Гурьев, президент российской ассоциации производителей удобрений, в ходе ПМЭФ привел расчеты, согласно которым прекращение поставок российских удобрений на мировой рынок приведет к голоду примерно 500 млн человек по всему миру.

«Если взять 40 млн тонн всех удобрений, которые мы экспортируем каждый год, — они позволяют обеспечить около 100 млн тонн урожая. Если считать по 150 кг — столько в среднем человек ест пшеницы, — это голод полумиллиарда человек. Вот кризис, который нас может ждать», — заявил Андрей Гурьев.



По его словам, кроме прямых санкций на поставку удобрений из России (в том числе за счет разрыва логистических цепочек) есть еще санкции на поставку оборудования на российские предприятия.