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    ПМЭФ2022

    Глава ассоциации: Прекращение поставок российских удобрений на мировой рынок приведет к голоду 500 млн человек

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    10 комментариев

    Андрей Гурьев, президент российской ассоциации производителей удобрений, в ходе ПМЭФ привел расчеты, согласно которым прекращение поставок российских удобрений на мировой рынок приведет к голоду примерно 500 млн человек по всему миру.

    «Если взять 40 млн тонн всех удобрений, которые мы экспортируем каждый год, — они позволяют обеспечить около 100 млн тонн урожая. Если считать по 150 кг — столько в среднем человек ест пшеницы, — это голод полумиллиарда человек. Вот кризис, который нас может ждать», — заявил Андрей Гурьев.

    По его словам, кроме прямых санкций на поставку удобрений из России (в том числе за счет разрыва логистических цепочек) есть еще санкции на поставку оборудования на российские предприятия.

    «Если мы не сможем работать в следующем году, если не будут приходить подшипники, насосы и т.д., это запустит механизм, буквально воронку недоинвестиций. А у нас на земле к 2050 году будет 10 млрд человек. Как мы их будем кормить?» — рассказал Андрей Гурьев. Он также призвал на уровне ООН признать, что удобрения — это гуманитарные грузы, на которые не должны распространяться санкции.

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    Комментарии (10)

    karbofos
    да-да-да, 500 млн. Пишите уж сразу: 5 милилардов!

    А между тем предприятия по производству хлебных изделий в ЛО извиняются за повышение цен на 20% и пишут, что это вызвано повышением цен на сырье с апреля 2022.
    Две монеты
    Суть всего текста - это конец последнего предложения: "отмените санкции".
    своих не бросаем
    опять влажные фантазии
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