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    Куплю-продажу автомобиля можно будет оформлять через госуслуги

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    Через портал госуслуг можно будет законно оформлять сделки по купле-продаже автомобилей. Об этом на заседании президиума общественного совета при МВД РФ 6 июля рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

    «Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) совершать сделки», — цитирует Черникова ТАСС. По его словам, договоры, заключенные через портал госуслуг, будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития.

    Глава Госавтоинспекции отметил, что ранее могли возникать проблемы с правом отчуждения и регистрацией машины, а на госуслугах можно проводить эти действия безопасно, и в ГИБДД буду видеть, что транспорт перешел от одного владельца к другому, и прежнему хозяину не будут приходить «письма счастья» с камер на проданный автомобиль.

    Кроме того, нововведение поможет с тем, чтобы выложить на портале «Госуслуги.Авто» полный пакет документов, которые автовладелец сможет предоставлять в электронном виде и законно управлять машиной, добавил Черников. Приложение «Госуслуги.Авто» в пилотном режиме было запущено прошлой осенью. На нем проводили эксперимент с электронными СТС.

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