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    МВД создало для учителей пособия по выявлению учеников, планирующих нападения на школы

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    МВД разработало для учителей и администраций учебных заведений критерии оценки, благодаря которым можно выявить планирующих нападения учеников. Об этом 6 июля заявила представитель ведомства Мария Кольцова.

    «Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние», — отметила она на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре (цитата по РИА Новости).

    По словам Кольцовой, критерии будут направлены в июле. Они были разработаны при участии научного сообщества, Следственного комитета и МГУ. Ведомство хочет, чтобы критерии были прикладными — не только для сотрудников органов внутренних дел, но и для учителей и администраций учебных заведений.

    Кольцова пояснила, что полиция активно работает с теми, кто состоит на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, и видит в таких случаях «те или иные отклонения». По ее данным, из 109 тысяч состоящих сейчас на учете 70 % — это учащиеся школ.

    В России за последнее время произошел ряд нападений в учебных заведениях. Так, 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников.

    20 сентября прошлого года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. Погибли шестеро.

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