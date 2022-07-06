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    Суд вынес приговор жительнице Петербурга, которая выбросила в Ижору пакет с мертвой дочерью

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    Колпинский районный суд признал жительницу Петербурга виновной в убийстве новорожденного.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 июля, днем 20 сентября 2021 года Наргиз Хамроевой пришло время рожать. Но она поехала не в роддом, а пошла на берег реки Ижоры неподалеку от сквера Володарского в Колпино. Пуповину она перерезала принесенными ножницами. Потом положила еще живую девочку в полиэтиленовый пакет, завязала узлом два конца пакета и выбросила пакет в реку. Но с первого раза не попала в воду, спустилась к реке и еще раз бросила пакет в Ижору.

    У женщины уже есть дети, а с отцом ребенка у нее не заключен брак.

    Малышка, как выяснили эксперты, умерла от механической асфиксии в результате аспирации околоплодных вод на участке береговой линии реки Ижоры.

    Пакет с младенцем нашли гуляющие у реки. Мать ребенка задержали через неделю.

    В суде, как отмечает пресс-служба, подсудимая вину не признала. Она уверяла, что просто гуляла, когда у нее начались схватки. Наступили преждевременные роды, а так как она не говорит по-русски, то не могла попросить о помощи. По её словам, она родила девочку, а потом потеряла сознание. Очнулась уже дома. При этом якобы о рождении дочери рассказала своему сожителю, отцу ребенка. Каким образом ребенок оказался в завязанном пакете и воде — пояснить не может, сообщила, что, возможно, это сделал отец ребенка, поскольку последнему она сообщила место, где произошли роды.

    В содеянном раскаивается.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

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