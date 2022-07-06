Посольство изучает информацию о гибели россиянки при стрельбе в День независимости США

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства. Уведомлений от американских правоохранительных органов о пострадавших российских гражданах к нам не поступало», — рассказали агентству в посольстве.

Посольство России в США проверяет, нет ли среди жертв стрельбы в городе Хайленд-Парк рядом с Чикаго россиянки. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Подозреваемому в стрельбе 21-летнему Роберту Кримо предъявлено обвинение в убийстве по семи пунктам.



«Это только первое из многих обвинений, которые будут выдвинуты против господина Кримо, я хочу это подчеркнуть», — заявил прокурор округа Лейк Каунти Эрик Райнхарт CNN.



Если суд признает Кримо виновным, это будут означать для него пожизненное заключение.



В День независимости США вооруженный стрелок открыл огонь по участникам парада в городе Хайленд-Парк неподалеку от Чикаго. Погибли 7 человек, более 20 ранены, среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти. Стрелок пытался скрыться, но был задержан после погони. Мотив его неизвестен. По мнению следствия, он планировал стрельбу на День независимости несколько недель. После трагедии президент США Джо Байден заявил, что в стране предстоит сделать многое для преодоления проблемы вооруженного насилия.