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    МИД Венгрии заявило о невозможности отказаться от нефти из РФ, несмотря на желание

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    13 комментариев

    Венгрия физически не сможет найти замену российским нефти и газу в течение нескольких ближайших лет. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью телеканалу CNN.

    «Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ — «нет». Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно», — заявил Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).

    Именно поэтому, по его словам, Венгрия «попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти».

    «Чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет — пять-шесть-семь лет — и много денег», — добавил министр.

    С конца февраля США, ЕС и ряд других стран поэтапно вводили ограничения на поставки российской нефти. В частности, в начале июня ЕС одобрил очередной пакет санкций, содержащий запрет на покупку российской нефти и запрет на страхование морских перевозок нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», через который эта страна получает нефть.

    Во имя отказа от российских нефти и газа европейцам предлагают медленнее ездить на автомобилях, закрывать шторы на окнах, пересаживаться на велосипеды и наращивать использование угля. При этом поставки российской нефти в Китай бьют рекорды.

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    Комментарии 13

    vic_5e4cd1938d1a806 Июл 2022 в 10:27
    Бойтесь своих желаний, они могут исполняться ... Несмотря на невозможность отказаться ...
    Побоялись венгры прямо сказать, дескать, идите вы лесом ЕЭС со своими хотелками, не можем мы без российского газа ...
    +0-0
    Созвездие Лебедя06 Июл 2022 в 10:20
    Интересно, таким образом венгрия ждет инвестиций из сша или «коней на переправе не меняют»?
    +0-0
    OPMSPB06 Июл 2022 в 09:51
    Невозможность, несмотря на желание, - это импотенция))
    +1-0
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    Комментарии
    13

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