МИД Венгрии заявило о невозможности отказаться от нефти из РФ, несмотря на желание

Венгрия физически не сможет найти замену российским нефти и газу в течение нескольких ближайших лет. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью телеканалу CNN.



«Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ — «нет». Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно», — заявил Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).



Именно поэтому, по его словам, Венгрия «попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти».

