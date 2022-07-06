МИД Венгрии заявило о невозможности отказаться от нефти из РФ, несмотря на желание

Венгрия физически не сможет найти замену российским нефти и газу в течение нескольких ближайших лет. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью телеканалу CNN.
«Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ — «нет». Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно», — заявил Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).
Именно поэтому, по его словам, Венгрия «попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти».
«Чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет — пять-шесть-семь лет — и много денег», — добавил министр.
С конца февраля США, ЕС и ряд других стран поэтапно вводили ограничения на поставки российской нефти. В частности, в начале июня ЕС одобрил очередной пакет санкций, содержащий запрет на покупку российской нефти и запрет на страхование морских перевозок нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», через который эта страна получает нефть.
Во имя отказа от российских нефти и газа европейцам предлагают медленнее ездить на автомобилях, закрывать шторы на окнах, пересаживаться на велосипеды и наращивать использование угля. При этом поставки российской нефти в Китай бьют рекорды.