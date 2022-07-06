Хватило тумаков и протокола. Мужчину, снимавшего штаны у детской площадки на Аэродромной, отпустили домой

Познавший соседский самосуд в Приморском районе Петербурга ушёл домой без уголовного дела. Следствие не увидело в мужчине развратника, сообщает «Дорожный инспектор» 5 июля.



По информации паблика, Следственный комитет не усмотрел в случившемся на Авангардной улице 2 июля оснований для возбуждения уголовного дела. Задержанного отпустили залечивать синяки и ссадины.

Как сообщалось ранее, 35-летнего жителя Петербурга задержали субботним утром после того, как в полицию поступила информация о том, что на Аэродромной улице восемь человек бьют одного. Правоохранителям объяснили, что били за дело — мужчина якобы снял штаны рядом с детской площадкой на глазах дошкольников. В отделе он получил протокол о мелком хулиганстве.