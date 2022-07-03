Мужчину, оголившегося у детской площадки на севере Петербурга, помяли местные жители

Полицию вызвали в Приморский район Петербурга, где у детской площадки восемь человек били одного.
Мужчина снял штаны при детях, что не понравилось взрослым. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 июля.
Наряд прибыл к дому 11, корпус 1, по Аэродромной улице накануне около десяти вечера. Там задержали 35-летнего мужчину, который живет в этом же доме. Он на глазах у детей 4–7 лет спустил штаны и демонстрировал половой орган. После этого с ним «пообщались» взрослые. Итог — на фото «Дорожного инспектора» «ВКонтакте».
Мужчину доставили в отдел, где для начала составили на него протокол о «мелком хулиганстве». Местные жители пишут в социальных сетях, что мужчина не в первый раз «гуляет» у площадки и пугает детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.